ريال مدريد يمنح الوافد الجديد رقم القائد سيرجيو راموس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منح ريال مدريد الإسباني مدافعه النمساوي الجديد، ديفيد ألابا، الرقم "4" والذي كان يحمله قائد الفريق الملكي السابق، سيرخيو راموس.

وظهر رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، وهو يحمل قميص ألابا برفقة قائد منتخب النمسا، وقد ظهر الرقم 4 على القميص ما ُاثار ردود فعل واسعة.

وكان قد رحل راموس عن صفوف الفريق الملكي بعد 16 عاما قضاها داخل أسواره وحقق معه فيها 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا و5 ألقاب للدوري الإسباني ولقبي كأس الملك.

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وودع القائد فريقه هذا الصيف بسبب "انتهاء صلاحية" العرض المقدم له من قبل انادي لتجديد العقد، حسبما قال في المؤتمر الصحفي الذي ودع فيه محبيه وانتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويُعتبر الرقم 4 من الأرقام البارزة في ريال مدريد إذ كان قد ارتداه أحد أبرز قادته عبر التاريخ، فيرناندو هييرو.