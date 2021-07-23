دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين انسحابه من منافسات اللعبة في أولمبياد طوكيو، بعدما وضعته القرعة في مواجهة مع مصارع إسرائيلي.

وحسب القرعة، كان من المقرر يلعب فتحي نورين أمام منافسه السوداني محمد العبد الرسول خلال دور الـ32، في وزن أقل من 73 كيلوغرام، الاثنين المقبل، فيما سيلتقي الفائز اللاعب الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ 16.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "الهداف" الجزائرية، مساء الخميس، قال نورين إنه لم يكن يتوقع أن تضعه القرعة في مواجهة اللاعب الإسرائيلي.

وربط نورين انسحابه من المنافسات بالقضية الفلسطينية التي قال إنها "أكبر من هذه الأمور، والقرار لا رجعة فيه، إن شاء الله ينصر الفلسطينيين، أقل ما نقدمه للقضية الفلسطينية، باللي نقدروا عليه أنا مع القضية الفلسطينية، إن شاء الله يرجعوا لبلادهم وأهلهم".

وفي مايو/ أيار الماضي، حصد فتحي نورين (30 عامًا) الميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية للجودو التي أُقيمت في ِالعاصمة السنيغالية داكار.