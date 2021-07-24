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أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو يحرزها لاعب التايكوندو التونسي محمد الجندوبي

رياضة
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احتفل التونسي محمد خليل الجندوبي بعد فوزه على جانغ جون من فريق كوريا الجنوبية خلال منافسات نصف نهائي التايكوندو وزن -58 كلغ رجال في اليوم الأول من أولمبياد طوكيو 2020
Credit: JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصد لاعب التايكوندو التونسي محمد الجندوبي، السبت، أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو 2020.

ونال الجندوبي (19 عامًا )الميدالية الفضية، بعد خسارته أمام الإيطالي فيتو دياكلا في المباراة النهائية لمنافسات اللعبة.

وتأهل الجندوبي للنهائي بعد فوزه على جانغ جون بطل كوريا الجنوبية خلال منافسات نصف نهائي التايكوندو لوزن أقل من 58 كيلوغرام في اليوم الأول من أولمبياد طوكيو 2020.

وفي 2018، فاز الجندوبي بإحدى الميداليات البرونزية لوزن 48 كيلوغرام في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب التي أقيمت في بوينس آيرس، الأرجنتين.

وفاز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية في 2019، التي أُقيمت في العاصمة المغربية الرباط. وفي نفس العام أحزر الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للتايكوندو لوزن 58 كيلوغرام.

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