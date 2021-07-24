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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودعت اللاعبة السورية الشابة، هند ظاظا، 12 عاما، أولمبياد طوكيو، السبت، بعد خسارة مباراتها الأولى في المنافسات لكنها سجلت رقما تاريخيا لنفسها حين أصبحت أصغر مشاركة في النسخة الحالية من الأولمبياد، وقد أثار خروجها ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجماعي.

ولعبت ظاظا ضد النمساوية جيا ليو وخسرت المباراة بنتيجة 4-0، السبت، وذلك في الأدوار التمهيدية لفردي السيدات بأولمبياد طوكيو.

وخسرت اللاعبة السورية البالغة من العمر 12 عاما الجولة الأولى بواقع 11-4 في حين خسرت الثانية 11-9 والثالثة 11-3 والرابعة 11-5.

وحققت ظاظا 21 نقطة في المباراة ككل مقابل 44 نقطة للاعبة النمساوية، وكان أفضل تقدم لها في المباراة بواقع 4 نقاط.

Credit: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / Contributor

خروج اللاعبة السورية مبكرا أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الإعلامي السوري، محمد الخطيب، عبر صفحته على موقع فيسبوك: " إلى من أخبروني ... أن هند كانت تبكي وغير مرتاحة في معسكرها... الى من أخبروني بأن حال كرة الطاولة ليس بخير ... إلى من كانوا يريدون الحديث عن كل شيء ...ثم اختفوا ،،،،سكوتكم …. هو من يدمر كرة الطاولة قبل أي شيء آخر... هند ظاظا ... العمر قدامك طويل بإذن الله... ومافي شي بضل على حاله ... الله يكتبلك الخير ... ياب طلتنا"، حسب قوله.

وانتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لظاظا وهي تبكي بعد الخروج من المنافسات والتقطت صورة على طريقة "سيلفي" مع منافستها ذات الأصول الصينية.

وتداول السوريون خبر خروج ظاظا بالكثير من التعاطف معها نظرا لصغر سنها وصعوبة الظروف التي شاركت بها معبرين عن دعمهم لها.

وفيما يلي أبرز التعليقات على خروجها:

#هند_ظاظا هند ظاظا 🇸🇾 أصغر مشاركة في الأولمبياد- 12 عاما تودع منافسات كرة الطاولة مبكرا بخسارتها أمام النمساوية جي ليو بأربعة أشواط نظيفة 🇦🇹 ودامت المباراة مع المخضرمة جيا البالغة 39 عاماً 24 دقيقة لتنتهي 4-11 و9-11 و3-11 و5-11 في الدور التمهيدي هاردلك للبطلة المستقبلية https://t.co/b7sOte09oG

بطلة #سوريا والعرب هند ظاظا ، هاردلك للخسارة وان شاء الله تحققي الميدالية الذهبية فى #فرنسا_2024 https://t.co/xUUDU9lKz7