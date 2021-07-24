تونس تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّلت تونس أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا منذ بداية الجائحة في البلاد، مع حدوث 317 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لوزارة الصحة صباح السبت.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن من بين هذه الحصيلة 56 وفاة كانت في 22 من الشهر الجاري.

إلى جانب 5624 إصابة كورونا جديدة في نفس التاريخ، بعد إجراء 18 ألفا و780 فحصًا.

ووصل إجمالي إصابات كورونا في تونس إلى 563 ألفا و930 شخصًا، مع أكثر من 18 ألف وفاة ناجمة عن الوباء، وفقا لوزارة الصحة.

ويوم الجمعة، مدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر أخرى، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي بيان رئاسي، أمر سعيد بمراجعة "جملة من الاختيارات بعد فشل التصدّي لجائحة كوفيد 19 وتفاقم الأوضاع في عدد من الجهات"، خلال رئاسته اجتماع طارئ بشأن الوضع الصحي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى السبت، حسب وكالة الأنباء الرسمية.