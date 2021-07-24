أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أنهت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأول من أولمبياد طوكيو 2020 بدون ميدالية في الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الأولى منذ 1972.

تنافس الأمريكيون في 5 من فعاليات يوم السبت السبع. وبالنسبة لأول ميدالية في الأولمبياد، فازت الصينية يانغ تشيان بالميدالية الذهبية النهائية للرماية بالبندقية مسافة 10 أمتار للسيدات، بينما احتلت المنافسة الأمريكية ماري تاكر المركز السادس.

تم إقصاء المصنف الأول على العالم برادي إليسون وزميله ماكنزي براون، المتنافسان في حدث فرق الرماية المختلطة، بعد خسارتهما أمام إندونيسيا 5-4 في الجولة الأولى.

كما تنافس فريق الولايات المتحدة في منافسات المبارزة وركوب الدراجات ورفع الأثقال، التي أنهتها الصين بأربع ميداليات لتتصدر جميع الدول الأخرى.

على الرغم من عدم وصولهم إلى منصة التتويج في اليوم الأول، لم تكن كل الأخبار سيئة حيث حقق فريق كرة الماء للسيدات في فريق الولايات المتحدة فوزًا بنتيجة 25-4 على اليابان، محققًا رقمًا قياسيًا أولمبيًا للأهداف في مباراة واحدة (25). ومع ذلك، حطم فريق البولو الإسباني للسيدات هذه الأرقام القياسية بعد عدة ساعات بفوزه 29-4 على جنوب أفريقيا.

أيضًا، انتفض الفريق الأولمبي الأمريكي للسيدات من خسارته في المباراة الافتتاحية بالفوزه على نيوزيلندا بنتيجة 6-1. كما فاز الأمريكيون في مباراتي كرة السلة 17-10 ضد فرنسا و21-9 ضد منغوليا. بينما ظل فريق الكرة اللينة دون هزيمة بفوزه 2-0 على المكسيك.