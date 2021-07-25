(CNN)-- رفعت الدراجة الهولندية أنيميك فان فليوتن ذراعيها في الهواء، ووجهها في لحظة من النشوة والفرح.

هذا ما تفعله عندما تعتقد أنك فزت بالميدالية الذهبية الأولمبية - إلا أن فليوتن لم تفعل.

وذهب هذا التكريم إلى النمساوية آنا كيسنهوفر، التي استفادت من ارتباك منافستها في سباق الطريق للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020، يوم الأحد لتضمن فوزًا مفاجئًا.

وقالت الحاصلة على الميدالية الفضية فان فليوتن: "عندما تجاوزت الخط، اعتقدت أنني فزت".

وقدمت كيسنهوفر أداء العمر لتتفوق على مجموعة من الأسماء الكبيرة وتفوز بالسباق، وأنهته في أقل من أربع ساعات.

ابتعدت اللاعبة النمساوية البالغة من العمر 30 عامًا عن المجموعة الرائدة على بعد أكثر من 40 كيلومترًا من النهاية، وحافظت على مسارها المطلوب لمسافة 147 كيلومترًا في ظل الحرارة الشديدة لتفوز بأول ميدالية ذهبية في النمسا منذ 1896.

وأمضت كيسنهوفر الكثير من بقية السباق حتى الآن قبل مجموعة المطاردة التي كانت بعيدة عن أنظار راكبي الدراجات الآخرين.

ويتسابق راكبو الدراجات بدون سماعات أذن في الألعاب الأولمبية، وقد لعب ذلك دورًا في ارتباك فان فليوتن، وفقًا للمرأة الهولندية البالغة من العمر 38 عامًا.

وأضاف فان فليوتن: "هذا مثال (لما يحدث) إذا ركبت سباقًا مهمًا مثل هذا دون اتصال. جميع سباقات الجولة العالمية لديها اتصالات، والآن نحن الثلاثة نقف هنا ونتساءل من الذي فاز بالفعل"، في إشارة لزملائها في الفريق ماريان فوس وآنا فان دير بريجن.

وقالت فليوتن: "أنا محبطة من ذلك، بالطبع".

كانت فليوتن تعرضت لحادث قوي أثناء سباق الطريق في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 في ريو.

وأضافت فليوتن: "أنا فخورة حقًا بالميدالية، لأنني لم أحصل على ميدالية أولمبية. إنها أيضًا ميدالية فضية مع تألق، لأنني شعرت بحالة جيدة للغاية اليوم".

"كان هدفي أن أكون في أفضل مستوياتي هنا على الإطلاق، وأعتقد أنني نجحت في ذلك. لم تكن النتيجة التي كنا نأمل بها، ولكن بالنسبة لي شخصيًا، أعتقد أنني قدمت سباقًا جيدًا حقًا".

"لا طاقة في ساقي"

كيسنهوفر، التي ليس لديها حاليًا عقد احترافي، لم تمارس الرياضة إلا في عام 2014، وتحولت إلى الاحتراف بعد ثلاث سنوات.

وبحسب موقع الأولمبياد، قالت النمساوية إن طموحها هو "المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو". لقد فعلت ذلك بالتأكيد وأكثر.

كيسنهوفر ليست مجرد دراج بارع - فهي حاصلة على درجة الماجستير في الرياضيات من جامعة كامبريدج، إنجلترا ودكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعة البوليتكنيك في كاتالونيا في برشلونة، إسبانيا.

قالت كيسنهوفر بعد فوزها بالميدالية الذهبية: "كانت ساقاي فارغتين تمامًا. لم أفرغ نفسي كثيرًا في حياتي كلها. لم يعد بإمكاني استخدام دواسة القدم. شعرت أنه لم يكن هناك أي طاقة في ساقي".

وتابعت كيسنهوفر: "لم أصدق ذلك. حتى عندما عبرت الخط، كان الأمر مثل هل تم ذلك الآن؟ هل يجب علي مواصلة الركوب؟، لا أصدق".

"لقد ضحيت حقًا بالكثير لهذا اليوم. لم أكن أتوقع أن أنهي الأمر على هذا النحو. لقد ضحيت بكل شيء حتى من أجل المركز الخامس عشر والآن للحصول على هذا، من أجل التضحيات، إنها مجرد مكافأة، إنه أمر لا يصدق"، تقول كيسنهوفر.

كما تفاجأت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني، التي احتلت المركز الثالث، بالطريقة التي خاضت بها السباق.

وقالت بورغيني عندما فزت بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الثانية على التوالي: "أعتقد أن هولندا تمتلك كل شيء في أيديهم، ولكن في النهاية عندما تلعب التكتيكات كثيرًا وتعتقد أنك الأقوى، فإنك تخسر السباق".