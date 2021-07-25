حير الكثيرون.. كيف يختلف لعب الغولف في وادي الموت بأمريكا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كانت لديك قائمة أمنيات خاصة بوجهات الغولف، فيجب عليها أن تتضمن هذا الملعب الذي يقع في وادي الموت بالولايات المتحدة.

ورغم اسمه المُخيف، إلا أن تنوعاً كبيراً من الكائنات الحية تعيش في وادي الموت، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لخدمات المنتزهات الوطنية "NPS" بالولايات المتحدة عبر الإنترنت.

ويُعد الوادي من بين المنتزهات الوطنية الأشد حرارة، والأكثر جفافًا بحسب الموقع.

في ملعب "Furnace Creek" للغولف، سيحظى المرء بتجربة مشوقة. Credit: Xanterra Travel Collection

وبظل هذه الظروف، من المؤكد أن ممارسة لعبة غولف في الوادي، هو أمر لا يجب تفويته.

الغولف في وادي الموت

ويُكوّن وادي الموت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مشهداً مثيراً للإعجاب، إذ تقع على مقربة منه مسطحات ملحية، وجبال "بانامينت"، يصل ارتفاعها لأكثر من 10 آلاف قدم.

يقع الملعب في متنزه وادي الموت الوطني في الولايات المتحدة. Credit: Xanterra Travel Collection

ويقع ملعب "Furnace Creek" للغولف، الذي يتكون من 18 حفرة، ضمن أراضي منتزه وادي الموت الوطني في كاليفورنيا.

ويُعد "Furnace Creek" الملعب الأدنى ارتفاعاً لاتحاد الغولف بالولايات المتحدة "USGA" في العالم، إذ يقع تحت مستوى سطح البحر بـ214 قدمًا (65 مترًا تقريباً)، وفقاً لما قاله المدير العام لمنتجع "The Oasis" في وادي الموت، جون كوكريجا، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

يقع الملعب تحت مستوى سطح البحر. Credit: Xanterra Travel Collection

ولكن، هل تجربة الغولف في هذا الملعب الفريد من نوعه تختلف عن الملاعب الأخرى؟

ولدى الإجابة عن ذلك السؤال، قال كوكريجا إن الكثيرين يجدون أن حقيقة عدم تحرك كرات الغولف للمسافة ذاتها عند مستوى 214 قدماً تحت مستوى سطح البحر، كما تفعل عند مستوى سطح البحر، هو بمثابة أمر "محير".

يحتضن الملعب تحديات فريدة بسبب موقعه. Credit: Xanterra Travel Collection

وتعيش مختلف الكائنات في وادي الموت، ومنها ذئاب "الكايوتي".

ولذلك، لا تتفاجأ إذا ظهر ذئب وسرق كرة الغولف الخاصة بك أثناء قيامك بلعب جولة في هذا الملعب.

يتكون ملعب الغولف من 18 حفرة. Credit: Xanterra Travel Collection

ودائماً ما يكون الملعب أكثر تحدياً مما يتوقعه لاعبو الغولف، ومع ذلك، تتحول المشاهد الخلابة لجبال "بانامينت" إلى موضوع محادثات الأشخاص طوال الوقت، بحسب ما ذكره كوكريجا.

ما يمكنك فعله في وادي الموت

يُكوّن وادي الموت في كاليفورنيا مشهداً مثيراً للإعجاب. Credit: Mario Tama / Staff

وإلى جانب ممارسة الغولف في هذا الملعب الفريد من نوعه، يمكن للمرء الاستمتاع بأنشطة متنوعة أيضاً بفضل المسابح التي تُغذى بالينابيع في منتجع "The Oasis"، وملاعبه الخاصة بالتنس، وكرة السلة، والكرة الطائرة.

مشهد من ملعب الغولف. Credit: Xanterra Travel Collection

ويجب على الزائر أيضاً عدم تفويت فرصة مشاهدة النجوم في المنطقة.

ويُعد وادي الموت واحداً من بين 8 منتزهات دولية مظلمة في الولايات المتحدة، وفيها، يمكن لمراقبي النجوم رؤية مجرة ​​درب التبانة بالعين المجردة.

ويُعد هذا الملعب مفتوحاً للجمهور حالياً، وتُطبق فيه جميع الإرشادات المحلية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والإجراءات التي توصي بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".