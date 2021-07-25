بعمر الـ18 عاما.. أحمد الحفناوي يهدي تونس الذهب في أولمبياد طوكيو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق السباح التونسي، أحمد الحفناوي، أول ميدالية ذهبية لبلاده وللدول العربية في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن فاز بسباق 400 متر، ليصبح خامس تونسي يحرز ذهبية في الأولمبياد.

وحقق الحفناوي الميدالية بعد أن تفوق على السباح الأسترالي جاك ماكلوفن، والأمريكي كيران سميث، الذي أحرز البرونزية، بفارق بلغ 0.16 ثانية.

وفاجأ السباح التونسي الجميع بتحقيق الذهبية بعد أن احتل المركز الثامن في الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت في بوينس آيرس عام 2018، لذلك فقد دخل السباق بدون ضغوط لوم يكن مرشحا لنيل ميدالية.

وتمكن الحفناوي من حسم السابق لصالحه في آخر 50 مترا ليصل إلى خط النهاية بزمن قدره 3 دقائق و43 ثانية و26 جزءا من الثانية.

وأكد السباح التونسي، البالغ من العمر 18 عاما، أن هدفه الآن هو تحقيق الذهب في أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن هذه هي الميدالية الثانية لتونس في أولمبياد طوكيو بعد أن فاز محمد خليل الجندوبي السبت، بفضية التياكواندو لوزن 58 كغ.