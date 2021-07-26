تزامنًا مع مراسم الافتتاح.. مظاهرات حاشدة في طوكيو للمطالبة بإلغاء الأولمبياد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حصدت مصر أول ميداليتين برونزيتين لها في أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن فاز كل من سيف عيسى وهداية ملاك ميداليتين في التايكواندو، في حين حقق عبدالله الرشيدي برونزية للكويت في الرماية، في حين حقق الأردن الميدالية الفضية في التايكواندو أيضا.

وحقق الأردني صالح الشرباتي الميدالية الفضية بعد وصوله لنهائي وزن الـ80 كغ لكنه خسر النهائي أمام الروسي مكسيم خراماتكوف بنتيجة 20-9.

وفاز سيف عيسى ببرونزية وزن الـ80 كغ في التايكواندو بعد أن فاز على البطل النرويجي أندريه ريتشارد أوردمان بنتيجة 12-4 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

من جانبها، ححقت هداية ملاك البرونزية في وزن 67 كغ بعد فوزها على الأمريكية بايج ماكفيرسون بنتجية 17-6 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفاز الكويتي عبدالله الرشيدي ببرونزية الرماية بعد أن حقق 46 نقطة خلف كل من الدنماركي يسبر هانسين والأمريكي فنسنت هانكوك.