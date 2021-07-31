الملعب الأولمبي بطوكيو، اليابان (CNN)-- بدأت الاحتفالات حتى قبل أن تعبر الخط، وهي تشير بيدها اليسرى وتصرخ فرحة.

قبل شهر ونصف، اعتقدت إيلين طومسون-هيرا أنها لن تكون قادرة على المنافسة في أولمبياد طوكيو لأنها تكافح للتغلب على إصابة مزعجة في وتر العرقوب. الآن، هي ليست حائزة على الميدالية الذهبية فحسب، بل إنها حائزة على الرقم القياسي الأولمبي أيضًا.

حطم وقتها البالغ 10.61 ثانية يوم السبت الرقم القياسي الذي حققته فلورنس غريفيث جوينر البالغ من العمر 33 عامًا في سيول، حيث تصدرت جامايكا في اكتساح المنصة مع شيلي-آن فريزر-برايس في المركز الثاني وحصلت شيريكا جاكسون على الميدالية البرونزية.

هل كان الرقم القياسي العالمي لغريفث جوينر 10.49 محتملًا؟ وقالت طومسون هيرا للصحفيين: "بالتأكيد، إذا لم أكن احتفل". وعندما سُئلت مرة أخرى عن الرقم القياسي العالمي، أضافت: "ما زلت أعمل، إنه عمل مستمر... كل شيء ممكن".

وهذا الفوز هو ثالث ميدالية ذهبية أولمبية للاعبة البالغة من العمر 29 عامًا، تضاف إلى ألقابها في 100 و200 متر من أولمبياد ريو قبل خمس سنوات.

فاز جامايكي آخر، يوسين بولت، بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية 100 متر متتالية بين عامي 2008 و2016، ولدى طومسون-هيراه الآن فرصة لفعل الشيء نفسه في باريس.

وقالت للصحفيين: "خلف هذا 10.6 كان هناك الكثير من التوتر، وقلت: يمكنك القيام بذلك، لقد كنت هنا من قبل، فقط نفذي".

"لدي المزيد من السنوات. أبلغ من العمر 29 عامًا فقط، ولست 30 عامًا، ولست 40 عامًا. وما زلت أعمل".

مع منع المشجعين من حضور الأحداث الأولمبية في طوكيو وسط الوباء، أقيمت المباراة النهائية في محيط شبه فارغ من الاستاد الأولمبي الذي يتسع لـ 68 ألف مقعد.

ومع ذلك، فقد ضمن عرض ضوئي مثير للإعجاب أن الدقائق التي سبقت السباق لم تكن خالية من الطاقة أو الإثارة.

كانت إضاءة الاستاد خافتة وأضيء المسار بأسماء كل متسابق كما تم الإعلان عنها لعدد قليل من المتفرجين المنتشرين في جميع أنحاء الساحة - وهي مقدمة مبهرة تليق بحدث وعد بالدراما الرائعة بعد أن خاض ستة رياضيين أقل من 11 ثانية في الملعب. مع ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة.

ولم يشعر الحاضرون في أمسية حارة ورطبة في طوكيو بخيبة أمل، حيث انطلقت تومسون-هيرا في منتصف الطريق مع فريزر برايس قبل أن ينسحب في المراحل النهائية.

أما بطلة العالم الجامايكية فريزر برايس - التي سجلت 10.74 - لديها الآن ذهبيتان وفضية وبرونزية في 100 متر في أربع ألعاب أولمبية، بينما تضيف مواطنتها جاكسون - التي احتلت المركز الثالث في 10.76 – برونزية تضاف إلى فضية ووبرونزية في ريو.

كان تكرارًا لأولمبياد 2008 في بكين عندما تصدّر ثلاثة رياضيين جامايكيين - فريزر برايس، وشيرون سيمبسون، وكيرون ستيوارت - منصة التتويج.

وردًا على سؤال حول الاحتفالات التي ستعقب على الأرجح في الوطن في جامايكا، قالت فريزر-برايس: "آمل ألا يتحدوا أوامر حظر التجول، لكنني متأكدة من أنه سيكون من الرائع وجود ثلاث من سيداتنا واقفات على الأرض. منصة التتويج كما فعلنا في عام 2008، إنه أمر لا يصدق".

وتنطلق التصفيات لسباق 200 متر يوم الاثنين وستقام المباراة النهائية في اليوم التالي.

وستواجه طومسون-هيرا وفريزر-برايس وجاكسون منافسة شديدة من غابي توماس الأمريكية وشونا ميلر أويبو من جزر الباهاما.

خارج المراكز الثلاثة الأولى، احتلت ماري جوزيه تا لو من ساحل العاج المركز الرابع للمرة الثانية على التوالي بزمن قدره 10.91، بينما كانت البريطانية دينا آشر سميث غائبة بشكل مفاجئ عن النهائي بعد أن فشلت في التأهل في وقت سابق يوم الجمعة.

وقالت في وقت لاحق إنها لن تكون قادرة على المنافسة في سباق 200 متر بسبب الإصابة.