دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق الرباع القطري الشاب فارس إبراهيم حسونة، السبت، أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات قطر في الألعاب الأولمبية.

وسجّل اللاعب القطري المصري الأصل (23 عامًا) رقمًا قياسيًا أولمبيًا قدره 402 كيلوغرامات ليفوز بذهبية الرجال البالغ وزنها 96 كيلوغرام في أولمبياد طوكيو 2020.

وضع حسونة 177 كيلوغرامًا في الخطف، ثم سجل رقمًا قياسيًا أولمبيًا في النطر مع وزن 225 كيلوغرامًا. بشكل عام، أنهى اللاعب القطري برصيد إجمالي 402 كيلوغرامات، ليسجل رقمه الأولمبي الثاني في تلك الليلة.

واحتل الفنزويلي كيدومار جيوفاني فالينيلا سانشيز المركز الثاني (387 كيلوغرامًا) ليفوز بالميدالية الفضية، وحصل الجورجي أنطون بليسنولي على الميدالية البرونزية.

Credit: LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images

وأعرب رئيس اللجنة الأوليمبية، الشيخ جوعان بن حمد، عن سعادته بـ"الإنجاز"، وأهداه إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووالده الشيخ حمد بن خليفة "ولكل أهل قطر وكل العرب".

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد المُفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد ولكل أهل قطر وكل العرب الانجاز اللي تسجل اليوم بحصولنا على أول ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد وذلك من خلال نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم وتسجيله لرقم أولمبي جديد ..🥇🇶🇦 https://t.co/Kb3VWvJdQt

وفي 2014، كانت أول مشاركة رسمية لفارس إبراهيم مع منتخب قطر في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال. وشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، نجح فارس في إحراز الميدالية الفضية لبطولة العالم لرفع الأثقال في الولايات المتحدة عن وزن 94 كيلوغرام.

وحسب وسائل إعلام قطرية، قال اللاعب إنه أمضى عامان في التدريب من أجل منافسات أولمبياد طوكيو، وكان آخرها معسكر تدريبي في جورجيا.

Credit: Chris Graythen/Getty Images

وخلال المعسكر كان حسونة يتدرب لمدة 6 ساعات يوميًا تحت إشراف والده ومدربه إبراهيم حسونة بطل المنتخب المصري السابق في رفع الأثقال.