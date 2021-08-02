المغرب يحصد الذهبية الرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو

مع حظر وجود الجماهير.. من أين يشجع الناس بمنافسات أولمبياد طوكيو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتزع العداء المغربي سفيان البقالي ذهبية رابعة للدول العربية في أولمبياد طوكيو بعد فوزه في نهائي سباق الـ3000 متر حواجز الإثنين.

وحقق العداء المغربي الذهبية متفوقا على الإثيوبي لاميشا غيما والكيني بنجامين كيغن في سباق 3000 متر حواجز.

وبلغ الوقت الذي حققه العداء المغربي 8 دقائق و8 ثواني و90 جزءا من الثانية متوفقا على صاحب المركز الثاني بثانيتين.

واقتنص البقالي رابع ميدالية ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو بعد ذهبيتين قطريتين عبر فارس حسونة ومعتز برشم وذهبية تونسية لأحمد الحفناوي.

وشملت ذهبيات الدول العربية رفع الأثقال والسباحة والوثب العالي وسباق الـ3000 متر حواجز.