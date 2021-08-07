تغريدة لشيخ قطري حول انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت تغريدة للشيخ القطري، حليفة بن حمد آل ثاني، الجمعة، حول إتمام تعاقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاعلا واسعا.

وكتب خليفة بن حمد آل ثاني، وهو عضو شرف مجلس إدارة النادي العربي القطري، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تمت المفاضوات بشكل رسمي.. وسيُعلن عن الأمر لاحقا"، حسب قوله.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain https://t.co/BxlmCfARII

وأثارت التغريدة ردود فعل واسعة إذ تفاعل معها أكثر من 26 ألف شخص وأعاد تغريدها أكثر من 4 آلاف شخص، نظرا إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي الباريسي هو رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، المقرب من حكومة الدوحة.

وكان قد أعلن نادي برشلونة الإسباني عن رحيل النجم الأرجنتيني عن صفوفه، الخميس، بسبب لوائح وأنظمة اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأشار الصحفي الإيطالي المتخصص بانتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، أن النادي الوحيد الذي تواصل مع ميسي من أجل التعاقد معه.

وتقاضى ميسي 84 مليون دولار سنويا مع برشلونة وفقا لوكالة بلومبرغ، ولا يبدو أن ناديا أوروبيا سوى سان جيرمان قادر على دفع مثل هذا الأجر لميسي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.