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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لاعبة الكاراتيه، فريال أشرف، بتحقيقها ذهبية أولمبياد طوكيو وأكد أنه مهتم بهذه اللعبة وأنه كان لاعب كاراتيه سابق.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية مع فريال ووالديها عبر القناة الأولى المصرية: "أدخلتم الفرحة مش عليا أنا لوحدي على كل المصريين"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس المصري قائلا للبطلة التي حصدت الذهبية: "إسمحيلي أن تؤدي والدتك مناسك الحج ونحن سنتكفل بالتكاليف.. ووالدك كذلك وأنت (فريال) إن ذهبت معهما سيكون الأمر رائعا"، على حد تعبيره.

وتابع السيسي قائلا: "وجهت بإطلاق أسماء فريال والأبطال الذين حققوا ميداليات على الطرقات والكباري التي ننشئها في المناطق الجديدة"، حسب قوله.

وكشف الرئيس المصري أنه مهتم بالرياضة التي حققت فيها فريال الميدالية قائلا: "أنا مهتم بهذه اللعبة (الكاراتيه) جدا وأنا أمارسها منذ عام 1970"، وأشار إلى أنه كان لاعب كاراتيه سابق.

يذكر أن فريال كانت قد حصدت الميدلية الذهبية الوحيدة لمصر في طوكيو في حين فاز أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث بالإضافة إلى 4 برونزيات.