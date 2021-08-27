دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير الأردني، علي بن الحسين، الخميس، على تغريدة نشرتها روبي حبش، قائدة منتخب كرة السلة الأردني والتي انتقدت فيها منعها من الظهور بمقابلة على التلفزيون الأردني المملوك للدولة بسبب ارتدائها "جينز مزع". (ممزّق)

كان عندي مقابلة عل التلفزيون الاردني بس قال ممنوع جينز مزع لاء والمشكلة انوا في شب قبلي لابس شورت🤷🏼‍♀️ @JrtvMedia https://t.co/ELyAfWpNUJ

التغريدة نشرتها روبي على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "كان عندي مقابلة عل التلفزيون الأردني بس قال ممنوع جينز مزع لاء والمشكلة انوا في شب قبلي لابس شورت".

@Roobs7 @JrtvMedia معك يا روبي! https://t.co/Pn0ybJ4NjK

الأمير علي الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، رد من جهته على تغريدة روبي بصورة بنطال "جينز مزع" قائلا "معك يا روبي".

وأضاف الأمير في تغريدة منفصلة: "انا ادعم النشميات والنشامى من جميع الرياضات الذين اعتبرهم خير من يمثلوننا في المحافل الدولية بروحهم المحاربة وافعالهم وإذا تم التهجم والتنمر على كابتن المنتخب الوطني لكرة السلة فسأقف معها وادافع عنها، منذ فترة أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تبعدنا أكثر فأكثر وأصبحت منصة للتنمر والتهجم والتفريق، اضحكتني بعض الردود المازحة ولكن بنفس الوقت تحزنني الردود الجارحة.."

واستطرد الأمير قائلا: "أردننا هو بلد جامع وملاذ آمن وعلينا أن نتقبل الرأي والرأي الآخر، نختلف ولا نتنمر ولا نتهجم، ولكل من تهجم أنتم تعلمون أنني قضيت نحو سنتين أحارب لكي يصبح الحجاب مسموح في المنافسات الرياضية حول العالم ولكن نحترم أيضا الرياضيين الذين يختارون المنافسة بما يريحهم ضمن قانون اللعبة."

وأضاف: "نحن الأردن حاضنة الحضارات ولا يجب أن نتهجم على أي شخص بسبب عرقه أو جنسه أو دینه، هذا هو الأردن الذي اعرفه ولا اعرفه غير ذلك".

وعقبت حبش في تصريح لـCNN بالعربية قائلة: "كلي فخر واعتزاز بهاتف سمو الأمير علي وما قاله لي يعتبر وساما على صدري وشرف لي، والتغريدات التي نشرها أنا فخورة بها، الأمير علي لم يدعمني شخصيا فقط بل دعم الحجاب في الرياضة الذي كان ممنوعا لفترة طويلة وهو من عمل على السماح للمرأة بارتداء الحجاب في الرياضة، الأردن بلد الحضارات وفيها مختلف الأديان والأجناس والأعراق وتقبل الغير.."