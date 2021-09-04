محمد صلاح يعرب عن اعتزازه بتمثيل منتخب مصر على مدار 10 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة احتفالية بعد مرور 10 سنوات من تمثيله منتخب بلاده للمرة الأولى.

ونشر صلاح صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وهو يرتدي شارة قيادة المنتخب المصري.

وعلق نجم منتخب مصر على الصورة بالقول: "10 سنوات ولا يزال العد مستمرا"، حسب قوله.

ومن المقرر أن يخضو لاعب نادي ليفربو الإنجايزي مباراة منتخب بلاده ضد الغابون في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستُلعب الأحد.

يذكر أن المنتخب المصري كان قد حقق فوزا مهما على أنفولا بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة.