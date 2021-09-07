دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحرز منتخب كرة القدم الأردني للسيدات، الثلاثاء، لقب بطولة كأس العرب للسيدات، بعد فوزه على منافسه التونسي بهدف نظيف.

وأقيم نهائي النسخة الثالثة من البطولة على ملعب "المقاولون العرب" في العاصمة المصرية، القاهرة.

واعتمد المنتخب الأردني على سرعة لاعباته، كما ميساء جباره وشهناز جبريل وروزبهان فريج.

في حين اعتمد منتخب تونس على عدد من لاعباته اللاتي تميزن في الهجوم والتمرير السريع، مثل غادة عيادي وابتسام محمد وسامية العوني.

ورغم الأداء القوى للمنتخبين ظلت نتيجة المباراة سلبية قبل أن تقتنص ميساء جبارة هدف الفوز للأردن بحلول الدقيقة 90.

من جانبه، هنأ الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم الأردني، منتخب السيدات بالفوز، قائلاً: "مبروك للنشميات أبطال كأس العرب.. أنتن عزٌ وفخرٌ للأردنيين جميعاً"، حسبما أفادت قناة "المملكة" نقلا عن موقع اتحاد كرة القدم.