دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول مباراة له مع مانشستر يونايتد، سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفان من أصل 4 أهداف تلقتها شباك نيوكاسل يونايتد، السبت، مُفتتحًا مسيرة عودته إلى الدوري الإنجليزي من جديد.

وافتتح رونالدو التسجيل لمانشستر يونايتد بهدفه الأول في الوقت بدل من الضائع، في مباراة بالجولة الرابعة من الدوري على ملعب "أولد ترافورد".

وعاد رونالدو إلى التسجيل في مرمى نيوكاسل في الدقيقة 62 من الشوط الثاني للمباراة.

في هذه اللحظة، قفزت والدة رونالدو من مكانها في المدرج، قبل أن تنساب دموع الفرح من عينيها، حسبما أظهرت لقطات المصورين.

وانتقل رونالدو إلى مانشستر يونايتد نهايات الشهر الماضي، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ومباراة السبت هي الأولى لرونالد لصالح اليونايتد منذ رحيله عن النادي إلى ريال مدريد الإسباني في 2009.

وقبيل بدء المباراة، رددت جماهير مانشستر يونايتد هتافات حارة ترحيبًا بعودة رونالدو.

وسجّل برونو فيرناندز وجيسي لينغارد هدفين إضافيين لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 80 و92، فيما سجّل نيوكاسل هدفًا وحيدًا بقدم خافيير مانكويلو في الدقيقة 56.