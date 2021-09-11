دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل نادي ضمك السعودي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حسبما أعلن في تغريدة له عبر تويتر، السبت.

ونشر النادي صورة لشهادة موسوعة غينيس، التي قال إنه حازها بعد نجاحه في حشد جماهيره لإرسال أكثر من 19 ألف رسالة تبرع في غضون ساعة واحدة، وذلك في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

وقال النادي، في تعليقه على الصورة: "ساهمنا في المنافسة من أجل الخير مع جمعية الإرادة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة وكنا على الثقة من جمهورنا الوفي لنضع بصمتنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

وأوضح: "الحمد لله وضعنا بصمتنا بـ 19649 رسالة تبرع في ساعة وحصلنا على الشهادة ..شكًرا لوفائكم".

ساهمنا في المنافسة من أجل الخير مع جمعية الإرادة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة وكنا على الثقة من جمهورنا الوفي لنضع بصمتنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والحمد لله وضعنا بصمتنا بـ 19649 رسالة تبرع في ساعة وحصلنا على الشهادة ..شكًرا لوفائكم🙏 https://t.co/klx63TysVX

وتأسس نادي ضمك في محافظة خميس مشيط جنوبي غرب السعودية في 1972.

لم يحرز النادي بطولات محلية في كرة القدم، إلا أنه من أبرز الأندية السعودية في الملاكمة وألعاب القوى.