دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه مغردون سعوديون انتقادات لشبكة قنوات "SSC" التي تتولى نقل مباريات المنتخب السعودي والدوري المحلي ومباريات الأندية السعودية في البطولات الآسيوية.

فبعد مباراة الهلال واستقلال طهران ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، أطلق مغردون سعوديون وسم "أوقفوا مهزلة قنوات SSC" واشتكوا من عدم قدرتهم على متابعة المباراة رغم اشتراكهم في الخدمة.

وكتب أحد المغردين عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "ناس مشتركة ودافعه فلوس ومع ذلك ماهي قادرة تتابع، والناقل ولا همة ! حسبنا الله ونعم الوكيل"، حسب قوله.

ناس مشتركة ودافعه فلوس ومع ذلك ماهي قادرة تتابع، والناقل ولا همة ! حسبنا الله ونعم الوكيل👎🏻 #الهلال_الاستقلال #اوقفوا_مهزله_قنوات_ssc #دوري_ابطال_اسيا https://t.co/DwnOcPrw2f

من جانبه، كتب آخر: "شريت الجهاز وتم التسجيل وقالوا لك شهرين مجاني ولم استطع مشاهدة المباراة.. من شرا له من حلاله علة"، على حد تعبيره.

#اوقفوا_مهزله_قنوات_ssc شريت الجهاز وتم التسجيل وقالوا لك شهرين مجاني ولم استطع مشاهدة المباراة 😭😭 يامن شرا له من حلاله علة

أما مغرد آخر فأخذ الأمر إلى أبعاد أخرى إذ قال في تغريدة نشرها عبر صفحته على الموقع نفسه: "الرجاء التنبيه.. هاشتاق أوقفوا مهزلة قنوات SSC يدار من الخارج و يحرض على تاليب الرأي العام ضد قنوات وطنية و خرج عن اطار الانتقاد الموضوعي و الدعاية لاطراف اخرى"، حسب قوله.

الرجاء التنبيه هاشتاق #اوقفوا_مهزله_قنوات_ssc يدار من الخارج و يحرض على تاليب الرأي العام ضد قنوات وطنية و خرج عن اطار الانتقاد الموضوعي و الدعاية لاطراف اخرى

وكانت قد أعلنت مجموعة القنوات في 23 أغسطس/آب الماضي عن تراجعها عن قرار تشفير محطاتها وقررت إتاحة بث المباريات بشكل مجاني.