دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما أن تطأ قدماك نادي الحمرا للغولف في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى يجذب انتباهك جمال المناظر الطبيعية لساحل الخليج وجبال الحجر التي تطل على مضمار الغولف.

ويُعد نادي الحمرا للغولف رائداً على مستوى الإمارات الشمالية، ويحيط به كل من الجبال من جهة، وساحل الخليج من جهة أخرى، بحسب ما ذكره مدير المبيعات والتسويق في نادي الحمرا للغولف، كريج ديري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

Credit: courtesy of Kevin Murray

وقال ديري إن موقع النادي يُعد فريداً من نوعه مقارنة بمرافق الغولف الأخرى داخل دولة الإمارات.

ويضم مضمار الغولف 18 حفرة، ويمتد حول أربع بحيرات مفتوحة متصلة فيما بينها، وتندمج بسلاسة مع مياه الخليج، وصُمم تبعًا لمعايير 72 ضربة، وخمس مجموعات مختلفة من نقاط الانطلاق عند كل حفرة.

Credit: courtesy of Kevin Murray

وأشار ديري إلى أن المضمار يحتوي على الكثير من التحديات، ولكن في الوقت ذاته يقدم اختباراً جيداً لمهارة لاعبي الغولف، موضحًا: "يمكن أن يكون تخطيط الدورة خادعاً، حيث تتعرج الحفر عبر البحيرات المترابطة، ويستيقظ نسيم الرياح أيضًا في فترة ما بعد الظهر على الساحل، ما يخلق اختباراً إضافياً لجميع الأعضاء والضيوف".

Credit: courtesy of Kevin Murray

ويتمتع المضمار بـ9 حفر مضاءة بشكل كافي، مما يسمح باللعب حتى وقت متأخر من الليل، وهو أمر مفيد بشكل خاص خلال أشهر الصيف الأكثر دفئاً.

Credit: courtesy of Kevin Murray

أما عن الزوار، فيستقطب الملعب اللاعبين من دولة الإمارات والضيوف الدوليين على حد سواء. وأوضح ديري: "نحن نتمتع بشعبية كبيرة في الدول الاسكندنافية، ولدينا الكثير من الشركاء الرئيسيين في شمال أوروبا. نحن أيضاً نتمتع بشعبية كبيرة في السوق المحلي لرحلات الإقامة واللعب".

وأشار ديري إلى أن "الكثير من ضيوفنا يحبون اللعب مرة أو مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، والإقامة في أحد الفنادق المشهورة العديدة التي تحيط بنادي الحمرا للغولف".