بعد تقارير عن قرب إقالته.. كومان يدافع عن نفسه ويتحدث عن وضع برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب المدرب الهولندي، رونالد كومان، الأربعاء، بالصبر على نادي برشلونة مشددا على أن الفريق يمر بمرحلة "إعادة بناء" ولافتا إلى أن الأمر لا يحصل للمرة الأولى مع النادي الكتالوني.

وقال كومان في مؤتمر صحفي مقتضب: "الفريق يمر معي بمرحلة إعادة بناء"، وأضاف: "علينا كفريق فني أن نبني الفريق دون موارد مالية كبيرة، سيحظى اللاعبون اليافعون بالفرصة لكن الصبر مطلوب"، حسب قوله.

وأضاف المدرب الهولندي قائلا: "لا يمكن توقع المعجزات في دوري أبطال أوروبا، تستحق التشكيلة الحالية الدعم بالكلام والأفعال، أعلم أن وسائل الإعلام تعرف جيدا هذه المرحلة، فهي ليست المرة الأولى التي يمر برشلونة بمثل هذه الظروف عبر تاريخه"، حسب قوله.

وختم كومان قائلا: "نحن سعداء جدا جدا جدا بمؤازرة الجماهير، تحيا برشلونة وشكرا لكم على حضوركم"، في إشارة إلى الصحفيين الذين حضروا المؤتمر.

وتصدر هذه التصريحات من مدرب برشلونة في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة التقارير حول قرب إقالته بسبب النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق وقد كان آخرها الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والتعادل مع غرناطة بهدف لمثله في الدوري بمبارتين خاضهما الفريق على أرضية ملعبه "كامب نو".

يذكر أن كومان تولى مهمة إدارة الفريق خلفا للإسباني كيكي سيتين في موسم 2020/2021 ونجح بتحقيق كأس الملك في ذلك الموسم وخسر السباق على لقب الدوري في الأمتار الأخيرة.