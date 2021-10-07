أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سترفع المملكة العربية السعودية قريبًا الحظر الذي فرضته على قنوات beIN Sports الرياضية القطرية، وفقاً لمصدر في الشبكة التي تمتلك حقوق بث حصرية في الدوري الإنجليزي الممتاز (بيريميرليغ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال مصدر في شبكة beIN Sports لشبكة CNN: "المملكة العربية السعودية أبلغت beIN بأن خطوات قد اتخذت لرفع الحظر بعد أربع سنوات ونصف".

وأضاف مصدر beIN Sports لشبكة CNN: "السبب المهم هو أنه يمكن مشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك في المملكة العربية السعودية، التي تمتلك الآن ناديًا في الدوري الممتاز".

حظرت السعودية beIN Sports في عام 2017 لأنها قادت محاولة مع الإمارات والبحرين ومصر لعزل قطر في نزاع على الأمن الإقليمي.

في يوليو/ تموز 2020، قالت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية إنها ألغت بشكل دائم ترخيص beIN Sports في البلاد وفرضت 10 ملايين ريال سعودي (2.6 مليون دولار أمريكي) على الشبكة.

أنهت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها العرب المقاطعة التي استمرت ثلاث سنوات واتفقت على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يناير/ كانون الثاني 2021. وتواصلت شبكة CNN مع مسؤولين في المملكة العربية السعودية للتعليق على رفع الحظر.