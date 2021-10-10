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نشر الأحد ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختير المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، لقيادة نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين أمام باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الأحد: "تم التوقيع مع المدرب العالمي الكبير أرسين فينغر لقيادة نجوم الهلال والنصر امام باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض".

تم التوقيع مع المدرب العالمي الكبير Arsene Wenger لقيادة نجوم الهلال والنصر امام باريس سان جيرمان على كأس #موسم_الرياض 🇫🇷❤️🇸🇦 https://t.co/eOmlfyP8bA

المدرب الفرنسي الكبير "ارسين فينغر" مدرب لنجوم الهلال والنصر في مباراتهم أمام باريس سان جيرمان في #موسم_الرياض 🤩🇸🇦 https://t.co/DTALen0Qwi

كان آل الشيخ أعلن مشاركة باريس سان جيرمان في المباراة بكامل نجومه، على رأسهم ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي وسيرجيو راموس وماركو فيراتس.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف تركي آل الشيخ عن المواجهة التي ستُجرى مطلع العام المقبل على هامش فعاليات موسم الرياض، الذي تنطلق أعماله 20 أكتوبر/ تشرين الأول.

وترك المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي مجال التدريب عندما غادر "المدفعجية" في 2018 بعد مسيرة دامت 22 عامًا.

حاليًا، يعمل فينغر (71 عامًا) مديرًا لمنظومة التطوير الرياضي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).