المصري "بيج رامي" يتوج بلقب "مستر أولمبيا" للعام الثاني على التوالي

نشر الأحد ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توج لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي" بلقب بطولة "مستر أولمبيا"، التي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، مساء السبت.

واستطاع بيج رامي الفوز بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي في البطولة التي تعد من أبرز بطولات كمال الأجسام في العالم، وحصل على جائزة بلغت قيمتها 400 ألف دولار.

وبيج رامي من مواليد 16 سبتمبر/أيلول من عام 1984، ويُعد أبرز لاعب كمال أجسام مصري في الفترة الأخيرة، ويمتلك شهرة واسعة في بلاده وخارجها.

وعقب الإعلان عن فوز بيج رامي تصدر هاشتاغ يحمل اسمه مواقع التواصل الاجتماعي حيث احتفى الكثيرون بالإنجاز الرياضي الذي حققه، وكان من أبرز المهنئين الممثل المصري محمد هنيدي الذي كتب عبر حسابه بموقع تويتر: "مبروك رامي مستر أولمبيا للمرة الثانية ... مبروك لمصر".

مبروووووك رامي مستر اولمبيا للمرة التانية. مبروووك لمصر https://t.co/sRdkHT3N0R

مليون مبروك لمصر فوووووووز #بيج_رامي بمستر اولمبيا للمرة الثانية 💪🏻💪🏻❤ #Big_Ramy https://t.co/MjtWivPRBs

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