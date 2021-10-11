تعليق المصري "بيغ رامي" على لحظة الفوز بـ"مستر أولمبيا" للمرة الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار بطل كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي، المعروف باسم "بيغ رامي" تفاعلا واسعا بعد إعلان فوزه بإحدى أبرز بطولات العالم لكمال الأجسام والتي تعرف باسم "مستر أولمبيا".

أول مداخلة لـ بيج رامي بعد فوزه بمستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي: سعيد إني فرحت الشعب المصري.. وهذه نصيحتي للشباب #الحكاية #MBCMASR إشترك الآن في Shahid VIP من هنا: https://t.co/plsApOkhEq https://t.co/NYVrb5mMIW

وقال السبيعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة MBC: "أنا كان عندي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى أن دعوات الناس ليا في الفترة الي فاتت إن إن شاء الله ربنا والحمد لله من فضل ربنا يعني ربنا عوضنا وعوض كل الناس الي تعبت من الفريق الذي أعمل معه وأصدقائي الذين كانوا واقفين إلى جانبي والحمد لله قدرنا نسعد الشعب المصري مبارح، الحمد لله".

وتابع قائلا: "أنا في الأول أحب أوجه يعني الحدث الكبير هذا والانجاز الكبير هذا إلى راعي الرياضة الأول في مصر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه هو في الأول والآخر هو الذي عمل التوجه الكبير لينا كلنا وأن تبقى الرياضة هي الأساس في الفترة الجاي في مصر ولكل الناس الي كانت بتحاول تقول إن نحنا منقدرش والحمد لله أثبتنا إن نحن نقدر في كل مكان نكون في المركز الأول.."

وأضاف: "أنا كان معايا ناس كثير من مصر وهنا الناس من حول العالم المحبين لكمال الأجسام كانوا كلهم داعمين والحمد لله رب العالمين دي محبة من عند ربنا الحمد لله والواحد يحمد ربه عليها، الحمد لله، والناس كلها كانت معاي في ظهري والجمهور.."