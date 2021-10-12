باحث بالأزهر يوضح سبب عدم جواز مشاركة الرجل ببطولة كمال الأجسام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عبدالله رشدي، الباحث في شؤون الأديان والمذاهب بالأزهر الشريف، إنه لا يجوز للرجل المشاركة في بطولات كمال الأجسام التي يشترط فيها كشف شيء من العورة.

لا يجوز للرجل المشاركة في بطولات #كمال_الأجسام التي يُشْتَرَطُ للمشاركةِ فيها إبداءُ شيءٍ من العورة التي أمره الشرعُ بسترها. مارسْ من الرياضةِ ما شِئتَ دونَ أن تَخرِقَ ضوابطَ الشرعِ الشريف.

جاء ذلك في تغريدة لرشدي الذي شغل سابقا منصب المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف المصرية، حيث قال: "لا يجوز للرجل المشاركة في بطولات كمال الأجسام التي يُشْتَرَطُ للمشاركةِ فيها إبداءُ شيءٍ من العورة التي أمره الشرعُ بسترها.."

وتابع رشدي في تغريدته: "مارسْ من الرياضةِ ما شِئتَ دونَ أن تَخرِقَ ضوابطَ الشرعِ الشريف".

ويشار إلى أن تغريدة رشدي تأتي بعد التفاعل الواسع الذي أثاره فوز بطل كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي" بلقب بطولة "مستر أولمبيا" للمرة الثانية على التوالي، في المسابقة التي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، مساء السبت.