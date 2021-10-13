دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر فوز المنتخب السعودي على نظيره الصيني في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قائمة أبرز المواضيع التي يتفاعل عليها المغردون في المملكة صباح الأربعاء.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بعد تحقيقه انتصاره الرابع على التوالي بفوزه على المنتخب الصيني 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب الجولة الرابعة.

وتقدم الأخضر بهدفين عن طريق سامي النجعي في الدقيقتين 15 "و"38" ، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ومع بداية الشوط الثاني فاجأ المنتخب الصيني نظيره السعودي بهدف عند الدقيقة الأولى من هذا الشوط عن طريق ألوسيو سانتوس، ليتمكن "البديل " فراس البريكان من تسجيل الهدف الثالث للأخضر عند الدقيقة "72"، وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق أحرز المنتخب الصيني الهدف الثاني عن طريق ووو زي.

وبهذه النتائج انفرد المنتخب السعودي بصدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 9 نقاط لأستراليا و6 لكل من عمان واليابان و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط، وفقا لتقرير الوكالة السعودية.