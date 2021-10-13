نشر الأربعاء ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع حارس مرمى منتخب بلاده، فواز القرني.

خلص الكلام فيك 💚💚💚💚 @AbdulazizTF https://t.co/hQ7LkPerSA

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وزير الرياضة السعودي وهو يواسي القرني بعد أخطاء ارتكبها خلال المباراة قائلا: "فواز أنا أحكي معك.. فزنا أنسى الموضوع انسى اليوم خلص راح ما فيك تسوي شي الجاي تثبت نفسك أقوى وأحسن خليها هنا.."

#فيديو | سمو وزير الرياضة يُفاجيء حارس المنتخب السعودي فواز القرني بعد نهاية المباراة. https://t.co/ZLXBLiAaqg

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد نشر مقطع فيديو يظهر الجماهير الغفيرة التي احتشدت في ملعب الجوهرة لمتابعة المباراة مع الصين، قائلا بتعليق: " اللي وراه مثل هالجمهور صعب يخسر.. شكراً من القلب لكم ولكل جماهير وطننا الغالي".

اللي وراه مثل هالجمهور صعب يخسر 👏🏼👏🏼 شكراً من القلب لكم ولكل جماهير وطننا الغالي 🇸🇦🇸🇦 https://t.co/Yg7nzEYWG7

من جهتها نشرت وزارة الرياضة السعودي صورا للأمير عبدالعزيز على هامش المباراة التي انتهت بفوز المنتخب السعودي بـ3 أهداف مقابل هدفين، قائلة بتعليق: "سمو وزير الرياضة مع الصقور الخضر.. يحفز.. يواسي.. يحتفل".