تداول رد فعل وزير الرياضة السعودي مع حارس المنتخب فواز القرني بعد مباراة الصين

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
وزير الرياضة السعودي خلال مباراة منمتخب بلاده مع الصين
Credit: @gsaksa

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع حارس مرمى منتخب بلاده، فواز القرني.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وزير الرياضة السعودي وهو يواسي القرني بعد أخطاء ارتكبها خلال المباراة قائلا: "فواز أنا أحكي معك.. فزنا أنسى الموضوع انسى اليوم خلص راح ما فيك تسوي شي الجاي تثبت نفسك أقوى وأحسن خليها هنا.."

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد نشر مقطع فيديو يظهر الجماهير الغفيرة التي احتشدت في ملعب الجوهرة لمتابعة المباراة مع الصين، قائلا بتعليق: " اللي وراه مثل هالجمهور صعب يخسر.. شكراً من القلب لكم ولكل جماهير وطننا الغالي".

من جهتها نشرت وزارة الرياضة السعودي صورا للأمير عبدالعزيز على هامش المباراة التي انتهت بفوز المنتخب السعودي بـ3 أهداف مقابل هدفين، قائلة بتعليق: "سمو وزير الرياضة مع الصقور الخضر.. يحفز.. يواسي.. يحتفل".

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.