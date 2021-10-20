أول حدث كبير في نيوكاسل يونايتد بعد الاستحواذ السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن مغادرة مدربه المخضرم ستيف بروس، الأربعاء، منصبه في أول حدث كبير منذ استحواذ الإدارة السعودية على الفريق.

ونشر النادي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيه: "يعلن نيوكاسل يونايتد أن ستيف بروس غادر منصبه على رأس الجهاز الفني بالتراضي بين الجانبي".

وأضاف نيوكاسل في بيانه قائلا: "يود النادي التعبير عن امتنانه لستيف على ما قدمه من مساهمات وعن الأمنيات له بالتوفيق في المستقبل".

وأشار النادي إلى أن غرايم جونز سيقود الفريق بشكل مؤقت ابتداء من مباراة الفريق مع كريستال بالاس في الجولة القادمة.

ومن المنتظر أن يُعلن نيوكاسل عن اسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، إذ تطفو بعض الأسماء على السطح مثل إيدي هاو ولوسيان فافر وباول فونسيكا وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد وأوناي إيمري.

يذكر أن صندوق الاستثمار السعودي استحوذ على نادي نيوكاسل مطلع الشهر الجاري بصفقة بلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.