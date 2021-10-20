دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طلبت إدارة نيوكاسل يونايتد من مشجعي النادي "الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط" حال رغبوا في حضور المباريات، حسب بيان لنادي الدوري الإنجليزي، الأربعاء.

طلب النادي، الذي اكتملت مؤخرًا صفقة شرائه من جانب تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جاء خشية أن يشكل ارتدائه "إهانة" أو "إساءة للآخرين".

وأشار النادي إلى لفتة حضور عدد من جماهير النادي وهم يرتدون أغطية للرأس تشبه الزي السعودي، عقب الإعلان عن إتمام الصفقة، مضيفا أنها "كانت لفتة تم الاعتراف بها على أنها إيجابية ومرحبة".

في بيان له، قال النادي: "لم يتعرض أي شخص من بين مجموعة الملكية الجديدة للإهانة بأي شكل من الأشكال من ملابس المعجبين الذين اختاروا الاحتفال بهذه الطريق".

لكن نيوكاسل اعتبر أنه رغم ذلك "لا يزال هناك احتمال أن ارتداء هذه الطريقة غير مناسب ثقافيًا و(يحمل) مخاطر التسبب في الإساءة للآخرين".

في حين قال إنه يشجع جميع زوار النادي على ارتداء كل ما هو معتاد لثقافتهم أو دينهم، والاستمرار في عكس المجتمعات والمجموعات المتعددة الثقافات الواسعة والغنية التي يستمد النادي دعمها منها بكل فخر.