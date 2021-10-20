دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، أن الإمارات ستنظم نسخة كأس العالم للأندية 2021، مطلع العام المقبل.

وقال جياني إنفانتينو، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الفيفا استقر على إقامة كأس العالم للأندية 2021 في وقت مبكر من عام 2022، وأن المواعيد سيتم تحديدها في وقت لاحق بدولة الإمارات.

من جانبه، قال الشيخ راشد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في بيان الأربعاء، إن اختيار الإمارات يأتي "بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في جميع البطولات التي استضافتها، منها مونديال الأندية (2009، 2010، 2017، 2018).

ثمن دعم القيادة الرشيدة للرياضة .. الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم : الإمارات جاهزة لاستضافة مونديال الأندية .. #كأس_العالم_للأندية https://t.co/EZDM5yT8yg

وقال النعيمي إن "هذه الاستضافة ستمنح فريق الجزيرة بطل مسابقة دوري المحترفين للموسم 2020-2021 فرصة المشاركة في هذه البطولة التي أندية عريقة، وهذا أمر مهم يساعد على تطوير فرقنا ولاعبينا".

وأشار رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى أن بلاده تمتلك بنية تحتية متينة ولديها منشآت رياضية متطورة (...) والخبرات التي اكتسبها أبناء وبنات الإمارات أصبحت واسعة في مجال تنظيم الأحداث الدولية".

وظهرت أول بطولة لكأس العالم للأندية في عام 2000. ويشارك فيها أبطال الاتحاد القارية.

ونُظمت آخر نسخة للبطولة (رقم 17) في قطر، فبراير/ شباط 2021، بعد أن كان مقررًا تنظيمها في ديسمبر/ كانون الأول 2020. وحصد لقبها بايرن ميونيخ.