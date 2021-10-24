مرتضى منصور: مجلس الدولة ألغى قرار حرماني من مزاولة النشاط الرياضي

نشر الأحد ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس نادي الزمالك المصري السابق، مرتضى منصور، الأحد، أن مجلس الدولة ألغى قرار وزير الشباب والرياضة وقرر إعادته إلى النادي.

وقال منصور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "مجلس الدولة يلغي قرار وزير الشباب والرياضة ويعيد المستشار مرتضي منصور ومجلسه اليوم الي النادي".

وأضاف الرئيس السابق لنادي الزمالك قائلا: "بيان هام من المستشار مرتضى منصور خلال ساعه علي صفحتة الرسمية"، على حد تعبيره.

وكان قد أصدر وزير الشباب والرياضة في مصر قرارا بحرمان منصور من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات لكن محكمة القضاء الإداري كان قد قبلت دعوى من رئيس الزمالك لوقف تنفيذ هذا القرار.

وكان قد نفى وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، قبل أشهر ما قاله مرتضى منصور عن عودته رئيسا لنادي الزمالك واصفا كلامه بغير الصحيح.