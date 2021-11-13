بسبب محمد صلاح.. مشجعون يوقفون مباراة مصر 3 مرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقف مشجعون أنغوليون مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره المصري 3 مرات لالتقاط صور مع النجم المصري محمد صلاح الجمعة.

وكانت قد توقفت المباراة 3 مرات بسبب نزول عدد من الجماهير لالتقاط صور مع صلاح الذي شارك في المباراة دون أن يسجل أو يصنع أهداف.

بقى عندك لاعب عالمي الجمهور بينزل يخاطر بنفسه عشان بس يتصور معاه الكلام ده مكناش بنشوفه الا مع ميسي ورونالدو ودلوقتي بقى مع محمد صلاح ، فخر والله ❤️ #محمد_صلاح https://t.co/12Hld7t9oJ

وكانت قد انتهت المباراة بهدفين لمثلهما إذ سجل هدفي مصر كل من محمد النني وأكرم توفيق.

صورة الملاعب وغلاف المجلات الرياضيه لهذا العام بلا منازع 👌 تواضع وإنسانيه ورُقي من أفضل لاعب في العالم #بنحبك_يا_صلاح ❤️🌹 #محمد_صلاح #MoSalah @MoSalah #مصر_انجولا #Egypt https://t.co/GYNWjJ1P4Q

وضمن المنتخب المصري الوصول إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.