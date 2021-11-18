السعودية تعلن عن أول سباق ماراثون بمسافة 42.2 كيلومترا.. إليكم موقعه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في السعودية عن إقامة أول سباق ماراثون كامل في البلاد لمسافة 42.2 كيلومترا في الـ5 من مارس/ اذار 2022.

📸 مقتطفات من حفل تدشين #ماراثون_الرياض الوعد خط البداية! https://t.co/3MqUgTmNZh

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الماراثون يشهد حماس المحترفين والمحترفات لمواجهة تحدي المسار البالغ طوله 42.2 كيلومتراً بداية من جامعة الملك سعود والذي سيأخذ جميع المشاركين في مسار يمر حول مدينة الرياض لاستكشاف المعالم السياحية لعاصمة المملكة".

وذكرت الوكالة في تقريرها: "سيفتح باب التسجيل للماراثون في بداية شهر ديسمبر المقبل حيث يمكن للمشاركين وعشاق رياضة الجري حول المملكة والعالم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض (www.riyadhmarathon.org)"

ولفتت الوكالة إلى أن "ماراثون الرياض 2022، يعد أول ماراثون كامل احترافي في المملكة معتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، حيث يشمل أيضاً عدة سباقات مصممة بعناية لتلائم جميع أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين، وعليه فإنه تم تخصيص مسافة النصف ماراثون أي ما يعادل 21 كيلومتراً لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومترات لمن هم من سن 17 وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع".