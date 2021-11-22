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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة اللاعبين العشرة المرشحين لجائزة "الأفضل" لعام 2021 التي ضمت النحم المصري محمد صلاح.

وشملت القائمة كل من محمد صلاح وليونيل ميسي وروبيرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة وكيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند.

وجاء ضمن العشرة المرشحين أيضا نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وجورجينيو ونغولو كانتي.

وقدمت الأسماء العشرة مستوى رائعا خلال السنة الجارية إذ حققوا ألقابا مثل دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

ويعتبر ميسي المرشح الأول لتحقيق الجائزة بعد أن فاز بأول لقب مع منتخب بلاده (كوبا أمريكا)، في حين يتحدث البعض عن أحقية كل جورجينيو وبنزيما.