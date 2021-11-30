حفل افتتاح "ضخم" لكأس العرب في قطر.. فمن الرؤساء الذين حضروا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قُص شريط افتتاح فيفا كأس العرب 2021 في قطر، الثلاثاء، بحضور عدد من الشخصيات والرؤساء والزعماء في حفل افتتاح نال إشادة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفل الافتتاح وألقى كلمة مقتضبة أعلن فيها افتتاح البطولة ورحب بـ"جميع العرب في دوحة العرب"، حسب قوله.

A hologram of Fairuz ❤️ #كأس_العرب https://t.co/BAGnSUg39G

من جانبه، ألقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، كلمة باللغة العربية دعا فيها إلى "الوحدة" بين العرب وأشار إلى أنه يتمنى أن تتوحد العائلة الكروية.

I like it ❤️ happy that an Arab country could organize such a beautiful opening ceremony Wish all the best for our team 🇩🇿 #كاس_العرب https://t.co/BXubYTDmV9

وحضر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس اللبناني، ميشال عون حفل الافتتاح إذ كان في زيارة إلى قطر حيث التقى أميرها، وشارك في حضور الحفل أيضا وزير الدفاع الكويتي إلى جانب أمير المنطقة الشرقية في السعودية.

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ووصل رئيس جيبوتي، إلى قطر للمشاركة في حفل الافتتاح كما حضر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وشهد حفل الافتتاح إجراء تمثيلية "جُحا" بمشاركة الفنان السوري فايز قزق وغيره من الفنانين، في حين شارك الفنان الجزائري الشاب خالد والفنانة رحمة رياض في الحفل.