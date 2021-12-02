نشر صور زوجة محمد صلاح قبل وبعد.. مدرب مصري يرد على انتقاده ويوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المدرب وخبير التغذية المصري، مينا سمير، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره صورا لزوجة محمد صلاح نجم الكرة المصرية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قبل وبعد التزامها بنظام غذائي وتدريبي.

الصور نشرها سمير على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وقال في تعليق: " فخور إني كنت جزء من اول الرحلة لام مكة زوجه فخر العرب.. مبروك لفخر العرب كابتن محمد صلاح"، قبل أن تنهال التعليقات على منشوره.

ورد سمير على الانتقادات التي وجهت له، بتعليق قال فيه: " انا منسبتش الفضل ليا خالص عشان ده عيب.. انا قولت كنت جزء من الرحلة انا عملت خطه التدريب والتغذية اونلاين وكنت الهدف انها تعيش حياه صحية وكنت فخور انها اختارتني ووثقت فيا وفعلا التزام مش طبيعي مصدقتش والموضوع كان تحدي بنسبالها واتفأجئت في تاني مره من النتيجة وكل الصور كانت ب اذن طبعا وبشكرها انها خلتني جزء بسيط من النجاح ده وان ده كان من فتره مش حاليا خالص وربنا عوض تعبي سنين من انظمه مجانيه للوطن العربي كله واني كنت بسيط من تغيير عادات المجتمع الخطأ في التغذية.. واخيرا انا بدرب ناس كتير اونلاين مشاهير وغير مشاهير ومن 3 سنين مش بقول ده يعني كنت بعلن زمان دلوقتي بحتفظ بنتايجي لنفسي".

وفي تعليق منفصل قال سمير: " والله يا جماعة انا مبسوط من كل الكومنتات الاي بتقول يعني سابت دكاتره العالم ومدربين لندن وجاتلك واللي مش مصدق.. بيفرحني اد ايه ان اسمي يوصل لحد زيها وتنورني في الجيم وتتابع معايا اونلاين تدريب وتغذيه والتزمت التزام ابطال وتاني مره والد محمد صلاح نورني في الجيم وده شرف ليا اني اتعامل مع عائله صلاح ومعرفش بجد والله انا بدرب مشاهير كتير اونلاين ومش بقول وده من زمان يعني من سنين فين المشكلة".