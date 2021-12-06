نشر الاثنين ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2021

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بالفيديو.. محمد بن سلمان في منصة متابعة منافسات "فورمولا إي" بالرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقطع فيديو جانبي، يظهر ردة فعل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان على أحد الحضور في مدرجات سباق جائزة السعودية STC الكبرى للفورمولا وان.

مواطن لسمو ولي العهد #محمد_بن_سلمان: “يا بعد حيي يا محمد”.. ارتباط الشعب السعودي بولي عهدهم حقيقي وتلقائي.. وهو أمر أكبر من أن يفهمه الآخرين.. معادلة السعوديين يمثلها قول المتنبي: كم تطلبون "له" عيباً فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم.. https://t.co/JQFeavYtYQ

ويسمع في مقطع الفيديو هتاف أحد الحضور: "يا بعد حيي يا محمد" ومقابلة ولي العهد له بالتحية وسط تفاعل الجماهير.

الجماهير لولي العهد في فورمولا1 : "يابعد حيي يامحمد"💚 #محمد_بن_سلمان_في_فورمولا1 https://t.co/GzU7BvqYYQ

وتحتضن جدة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، على مدار ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، التي تقام على حلبةِ كورنيش جدة، الأسرع إنشاءً في تاريخ حلبات الفورمولا1، حيث تم بناؤها في ثمانية أشهر فقط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

آي والله " يا بعد حيًي يا محمد" ويا بعد حيًي 35 مليون مرة 💚🇸🇦💚 https://t.co/xKRD4FxmSo

وتم تشييد هذه الحلبة وفقاً لأفضل معايير الصحة والسلامة وأعلى مستويات الجودة، إذ تتمتع بالعديدِ من المزايا المهمة للسائقين من أجل الانطلاق بأعلى سرعات ممكنة، وزيادة مستويات التشويق خلال السباق.

يذكر أن عدد الشركات المشاركة في بناء حلبة كورنيش جدة بلغ 50 شركة، إضافة إلى 3000 متعهد بناء، وأكثر من 300 مهندس في مختلف التخصصات، فيما استهلكت الحلبة 37 ألف طن من الإسفلت، و600 ألف طن من الإسمنت، إضافة إلى 30 ألف متر مكعّب من أحجار البناء، و1500 مصباح كهربائي. إلى جانب زراعة أكثر من 1900 شجرة.