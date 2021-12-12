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نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباراة الجزائر والمغرب، السبت، هدفا تاريخيا من جانب لاعب منتخب الجزائري، يوسف البلايلي، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بهدفه الأسطوري.

ففي المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن ربع نهائي كأس العرب، وسط توترات سياسية بين بلديهما تقدم المنتخب الجزائري عبر ياسين براهيمي من علامة الجزائري عند الدقيقة 62.

وتعادل المغرب عن طريق محمد النهيري بعد هدف الجزائر بدقيقتين لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

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وفي الشوط الإضافي الأول، تسلم البلايلي الكرة في منتصف الملعب تقريبا واستدار وسدد كرة صاروخية سكنت مرمى الحارس المغرب، أنس زنيتي.

أشعل هذا الهدف مواقع التواصل الاجتماعي في حين استذكر البعض هدفا مماثلا للاعب نفسه في الدوري القطري.

ونجحت الجزائر بالوصول إلى نصف نهائي البطولة بعد أن تفوقت بركلات الترجيح إثر تعادلها مع المغرب بهدفين لمثلهما.

وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره القطري في نصف نهائي البطولة في حين ستلعب مصر مع تونس على الضفة الأخرى.