فيديو امتلاء المدرج بمشجعي منتخب اليمن أمام السعودية بمباراة في الرياض يثير تفاعلا

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من الحضور الكبير لمشجعي المنتخب اليمني للناشئين أمام نظيره السعودي أصحاب الارض في المباراة التي أقيمت بينهما، الاثنين، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتوج المنتخب اليمني بكأس بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، بعد فوزه على المنتخب السعودي في ضربات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان، بعد انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكر تقرير الوكالة أن الهدف الأول لليمن سجله لاعبه محمد البرواني في الدقيقة 47، فيما عادل النتيجة للمنتخب السعودي مهاجمه محمد العيسى في الدقيقة 90+2.

ولفت تقرير الوكالة إلى أن المنتخب اليمني نجح بحسم اللقب لصالحه، بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

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