(CNN)-- تقدم مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على بعد 11 نقطة من تشيلسي، بعد فوزه 2-1 على أرسنال المكون من 10 لاعبين في مباراة مليئة بالدراما والإثارة.

مع عزل أرتيتا مدرب أرسنال بعد اختبار إيجابي لـكوفيد-19، أزعج أصحاب الأرض مانشستر سيتي يوم السبت، لكن طرد مدافع أرسنال غابرييل في الشوط الثاني غيّر تمامًا ديناميكية اللعبة واستمر الضيوف في اختتام فوزهم الـ11 على التوالي بالدوري.

في الشوط الأول، طالب أرسنال بركلة جزاء بعد أن سقط مارتن أوديجارد في منطقة الجزاء تحت تحد من إيدرسون حارس السيتي، لكن حكم الفيديو المساعد قضى بأن الحكم ستيوارت أتويل لم يرتكب خطأ واضحًا واستمر اللعب.

وافتتح بوكايو ساكا التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 31.

قبل الساعة بقليل، شهدت ثلاث دقائق محمومة التعادل لسيتي، ورفض أرسنال فرصة ذهبية لاستعادة التقدم، ثم حصل غابرييل على بطاقة حمراء.

وجاء هدف التعادل للسيتي من ركلة جزاء وطلب حكم الفيديو المساعد هذه المرة من أتويل مراجعة قراره بعدم احتساب ركلة جزاء بعد أن أمسك جرانيت تشاكا بقميص برناردو سيلفا.

هذه المرة أعطى أتويل ركلة الجزاء وسدد رياض محرز الكرة في الشباك.

غابرييل مارتينيلي بطريقة ما أخطأ الهدف بعد أن قام ناثان أكي بإبعاد الكرة عن الخط، قبل أن يُطرد مدافع أرسنال البرازيلي غابريل بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

في الوقت المحتسب بدل الضائع، جعل سيتي ميزته العددية مدفوعة حيث سجل رودري من مسافة قريبة.

وقال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي لـ"بي تي سبورت": "11 مباراة متتالية رائعة في هذه الفترة. انظروا إلى مقاعد البدلاء لدينا أربعة لاعبين... لدينا العديد من حالات كوفيد هذا الموسم والإصابات".

وفي الوقت نفسه، سيغيب مدرب ليفربول يورغن كلوب عن مباراة فريقه الرئيسية في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد بسبب الاشتباه في وجود اختبار إيجابي لفيروس كورونا.

وقال ليفربول، في بيان السبت: "يورغن كلوب سيغيب عن لقاء ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي يوم الأحد بعد إعادة نتيجة اختبار كوفيد -19 إيجابية مشتبه بها."

وأضاف البيان: "كشف اختبار تشكيلة الفريق الأول بالكامل عن عدم وجود حالات إيجابية أخرى داخل الفريق، بالإضافة إلى الحالات الثلاث التي أكدها كلوب يوم الجمعة".