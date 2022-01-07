إصابات كورونا تضرب بعثة منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون

نشر الجمعة ، 07 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية حالة 8 من أعضاء بعثة المنتخب لفيروس كورونا، قبيل مغادرتها إلى الكاميرون السبت، للمشاركة في منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، إن هناك لاعبين اثنين و6 من بقية أعضاء البعثة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، حسب بيان اتحاد الكرة المصري عبر فيسبوك.

وأوضح طبيب المنتخب المصري أن الاختبارات أظهرت إصابة أحد حراس المرمى محمد أبو جبل، وعصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، وأنه تم عزلهما واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إلى جانب إيجابية مسحة المدير الإداري للمنتخب محمد صلاح وعلي محمد علي إداري الفريق، إضافة إلى أحد عمال المهمات، حيث تم عزلهم.

مع استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الأداء، ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته.

واستدعى المنتخب المصري لاعبي الاحتياط الثلاثة (مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي)، للكشف عليهم، فيما تبين أن حمدي مصاب في الركبة، ويسعى المنتخب لطلب استبداله حسب اللوائح المنظمة. فضلا عن إيجابية مسحة إبراهيم عادل.