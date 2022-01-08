وثيقة محكمة أسترالية: دجوكوفيتش أصيب بفيروس كورونا مؤخرا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أظهرتمستند جديد صادر عن المحكمة السبت أن نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة باللاعب الصربي نوفاك دجوطكوفيتش، جاءت إيجابية في ديسمبر/كانون ثاني من عام 2021 وبناء على ذلك تم منحه الإعفاء الطبي لدخول أستراليا دون تلقي لقاح.

وجاء في الوثيقة: "تلقى السيد دجوكوفيتش في 30 ديسمبر 2021، رسالة من كبير المسؤولين الصحيين في الاتحاد الأسترالي للتنس تفيد بانه تحصل على إعفاء طبي من التلقيح ضد كوفيد على أساس أنه تعافى مؤخرا من كوفيد".

وسجل دجوكوفيتش أول نتيجة إيجابية لفحص PCR في 16 ديسمبر/كانون ثاني من عام 2021 وبعد عدم ظهور أي أعراض عليه قدم للحصول على إعفاء طبي من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، وفقا للوثيقة.

وتم منح الإعفاء للاعب الصربي من أجل المشاركة في البطولة دون تلقيه اللقاح، على أسس "أنه تعافى مؤخرا من كوفيد" حسبما قال محاميه في مرافعة أمام المحكمة السبت.

ووصل دجوكوفيتش إلى أستراليا الإثنين على أساس حصوله على الإعفاء إلا أن ضباط الجوازات في أستراليا أبلغوه أن العذر الذي بُني عليه الإعفاء ليس كافيا في أستراليا إذ إن الإصابة بالفيروس مؤخرا لا تتعارض مع تلقي اللقاح.

وأُلغيت التأشيرة الخاصة بنوفاك في 6 يناير/كانون ثاني الجاري تحت فقرة من قانون الهجرة الأسترالي "يمنح الحق بإلغاء تأشيرة كل من يهدد الصحة والأمن والنظام العام للمجتمع الأسترالي أو أي فرد في المجتمع الأسترالي".

ورأى محامي اللاعب أن موكله استوفى جميع الشروط للدخول إلى أستراليا وتحصل على تأشيرة دخول بالإضافة إلى إعفاء طبي من اللجنة المنظمة للبطولة وتأكيد من وزارة الداخلية على أنه لا يحتاج للحجر الصحي عند وصوله البلاد.