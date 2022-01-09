مشهد مؤثر.. أزمة قلبية توقف مباراة في الدوري القطري

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نشر الأحد ، 09 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية امتحدة (CNN) – أُلغيت مباراة الريان والوكرة في دوري نجوم قطر، السبت، بسبب تعرض لاعب نادي الوكرة عثمان كوليبالي لأزمة قلبية استدعت تدخل الطاقم الطبي لإنقاذ حياته.

ونشرت مؤسسة دوري نجوم قطر بيانا حفيا أكدت فيه أن المباراة أُلغيت بسبب تعرض كوليبالي لأازمة قلبية خلال المباراة.

وأكدت المؤسسة أن المباراة ستقام في وقت لاحق لتبدأ بنفس النتجية الت توقفت عندها وهي تقدم الريان بهدف نظيف.

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توقف قلب عثمان كوليبالي لاعب الوكرة القطري اليوم بعد أن سقط بهذا الشكل المروع أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما سمعت حديث مسؤول النادي، الرجل في حالة ذهول والله إن قلوبنا لتنفطر مما نرى في ملاعبنا أوقفوا هذا السم إياكم والأطفال https://t.co/V15EYEVFhx

وأشارت المؤسسة إلى أن حالة اللاعب المالي بعد تدخل الطاقم الطبي الذي أنقذ حياته ويخضع للرعاية الصحية، وفقا للبيان.

ويبلغ كوليبالي من العمر 32 عاما وانتقل من باناثنايكوس اليوناني إلى صفوف الوكرة عام 2019.