مشهد مؤثر.. أزمة قلبية توقف مباراة في الدوري القطري

رياضة
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مشهد مؤثر.. أزمة قلبية توقف مباراة في الدوري القطري
Credit: ISSOUF SANOGO / Staff

دبي، الإمارات العربية امتحدة (CNN) – أُلغيت مباراة الريان والوكرة في دوري نجوم قطر، السبت، بسبب تعرض لاعب نادي الوكرة عثمان كوليبالي لأزمة قلبية استدعت تدخل الطاقم الطبي لإنقاذ حياته.

ونشرت مؤسسة دوري نجوم قطر بيانا حفيا أكدت فيه أن المباراة أُلغيت بسبب تعرض كوليبالي لأازمة قلبية خلال المباراة.

وأكدت المؤسسة أن المباراة ستقام في وقت لاحق لتبدأ بنفس النتجية الت توقفت عندها وهي تقدم الريان بهدف نظيف.

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وأشارت المؤسسة إلى أن حالة اللاعب المالي بعد تدخل الطاقم الطبي الذي أنقذ حياته ويخضع للرعاية الصحية، وفقا للبيان.

ويبلغ كوليبالي من العمر 32 عاما وانتقل من باناثنايكوس اليوناني إلى صفوف الوكرة عام 2019. 

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