نشر الثلاثاء ، 11 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأ المنتخب الجزائري بطولة كأس أمم أفريقيا بتعثر أمام سيراليون ضمن مباريات المجموعة الخامسة للبطولة.

واستهل حامل اللقب مشواره بالبطولة بتعادل سلبي أمام سيراليون في مباراة لم يقدم فيها "محاربو الصحراء" ما يلزم للفوز باللقاء.

ولم ينجح الجزائريون باستغلال الفرص التي أثيحت لهم في المباراة، لتبقى النتيجة سلبية حتى النهاية.

واحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة بالتساوي مع سيراليون قبل مباراة ساحل العاج وغينيا الاستوائية.

وصعب "محاربو الصحراء" المهمة على أنفسهم إذ سيحتاجون لتحقيق انتصارين في المباراتين القادمتين أو انتظار نتائج الخصوم للوصول إلى الدور المقبل، إذ تُعتبر مباراة سيراليون الأكثر سهولة نظريا على الجزائر.