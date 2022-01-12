دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل أطفال بعد تعطل دراجة المتسابق الإيطالي، دانيلو بيتروشي، ضمن منافسات رالي داكار 2022 في السعودية.

Today I had other issues with the bike that stops again, don’t understand why. Angry apart, things that makes me happy it’s giving emotions to the people, like these child today https://t.co/mQhTjQc1zm

مقطع الفيديو نشره المتسابق الإيطالي على صفحته المعرفة بتويتر، قائلا بتعليق: "اليوم لدي مشاكل أخرى مع الدراجة التي توقفت مرة أخرى، لا أفهم لماذا. بصرف النظر عن الغضب، الأشياء التي تجعلني سعيدًا أنها تعطي المشاعر للناس، مثل هؤلاء الأطفال اليوم".

وأعادت الصفحة الرسمية لرالي داكار على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نشر مقطع الفيديو وسط تفاعل واسع لينال المقطع نحو 20 ألف تفاعل بعد نحو 14 ساعة على نشره فقط.

ويشار إلى أن موقع سبق السعودي المحلي ذكر أن مقطع الفيديو التقطه الدرّاج الإيطالي في منطقة وادي الدواسر.