أول بيان من الاتحاد الأفريقي حول "فضيحة" مباراة تونس ومالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخميس، أول بيان حول "الفضيحة التحكيمية" التي شهدتها مباراة تونس ومالي في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه: "بخصوص مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا التي لُعبت في مدينة ليمبي في 12 يناير/كانون ثاني، يجمع كاف كل التقارير اللازمة من حكام المباراة".

وتابع كاف في بيانه: "حول الاتحاد الأفريقي هذه الوثائق إلى الجهات المعنية في كاف".

وأضاف الاتحاد الأفريقي قائلا: "في هذه المرحلة لا يمكن لكاف إصدار المزيد من التعليقات حتى تحدد الجهات المسؤولة الطريقة للتعامل مع الأمر"، حسب قوله.

وكان قد أنهى حكم المباراة الزامبي، جاني سيكازوي، المباراة عند الدقيقة 85 قبل أن يتفطن إلى خطأه نتيجة احتجاج الكادر الفني التونسي لكنه عاد وأنهى المباراة عند الدقيقة 89.