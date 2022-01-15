دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجاراة قائد سيارة من طراز "وانيت داتسون" (بك اب بغمارة واحدة) لإحدى السيارات المعدلة برالي داكار المقام بالسعودية الأمر الذي أثار تفاعلا.

طرحه راعي الددسن 😂 #رالي_داكار https://t.co/0ZXMa9lwJu

وتداول نشطاء وصحف محلية مقطع الفيديو وسط تنوع التعليقات بين الطرافة والذهول والمخاطرة باعتبار أن "وانيت الداستون" لا يملك التعديلات اللازمة للقيادة بهذه السرعات العالية في الصحراء مقارنة بمركبات رالي داكار المجهزة بالكامل.

لو تستقطب شركة نيسان @nissansaudi راعي الددسن وتجهز له سيارة لمثل رالي داكار اتوقع بيكون له شان ،، او ع الاقل يكرمونه بسيارة جديدة .. لفت نظر الجميع حتى المصور https://t.co/hKNCL9OKSh

ويذكر أن ميكانيكيا فرنسيا توفي في حادث يوم الجمعة خلال رالي دكار في السعودية، بحسب بيان صادر عن منظمي رالي دكار.

شباب ديرتنا يتسابقون مع أحد متسابقي #رالي_داكار 🤦🏻‍♂️ https://t.co/5mLlrPQH4h

وقال البيان إن الحادث، الذي اشتمل على عربة مساعدة وشاحنة محلية، أسفر عن مقتل كوينتين لافالي البالغ من العمر 20 عامًا على طريق اتصال المساعدة، وأن الراكب البلجيكي ماكسيم فرير أصيب ونُقل إلى مستشفى الحرس الوطني بجدة.